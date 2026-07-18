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«Зенит» выиграл 15 из последних 24 трофеев в российском футболе — все при Семаке

«Зенит» выиграл 15 из последних 24 трофеев в российском футболе — все при Семаке
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Санкт‑петербургский «Зенит» после победы в OLIMPBET Суперкубке России 2026 года довёл количество внутренних трофеев с 2019 года до 15 из 24 возможных. Все 15 титулов были завоёваны под руководством главного тренера Сергея Семака.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

За указанный период «Зенит» семь раз становился чемпионом России (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026), дважды выигрывал Кубок России (2020, 2024) и шесть раз — Суперкубок страны (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026). Остальные трофеи распределились между «Локомотивом» (Кубок России 2019, 2021; Суперкубок 2019), «Спартаком» (Кубок России 2022, 2026), ЦСКА (Кубок России 2023, 2025; Суперкубок 2025) и «Краснодаром» (чемпион России 2025).

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и является самым титулованным тренером в истории российского футбола по количеству завоёванных трофеев, обгоняя Олега Романцева (13) на два титула.

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