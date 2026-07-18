«Зенит» выиграл 15 из последних 24 трофеев в российском футболе — все при Семаке

Санкт‑петербургский «Зенит» после победы в OLIMPBET Суперкубке России 2026 года довёл количество внутренних трофеев с 2019 года до 15 из 24 возможных. Все 15 титулов были завоёваны под руководством главного тренера Сергея Семака.

За указанный период «Зенит» семь раз становился чемпионом России (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026), дважды выигрывал Кубок России (2020, 2024) и шесть раз — Суперкубок страны (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026). Остальные трофеи распределились между «Локомотивом» (Кубок России 2019, 2021; Суперкубок 2019), «Спартаком» (Кубок России 2022, 2026), ЦСКА (Кубок России 2023, 2025; Суперкубок 2025) и «Краснодаром» (чемпион России 2025).

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и является самым титулованным тренером в истории российского футбола по количеству завоёванных трофеев, обгоняя Олега Романцева (13) на два титула.