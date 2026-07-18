15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Англия: стартовые составы команд на матч за третье место ЧМ по футболу 2026

Франция — Англия: стартовые составы команд на матч за третье место ЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июля, состоится матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Главный арбитр встречи — венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 1
Англия
0:1 Райс – 3'    

Стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Англия: Хендерсон, Куанса, Конса Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рашфорд, Тони.

Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Полурезерв Англии быстро забил звёздной Франции! Жара и битве за третье место ЧМ! LIVE
Live
Полурезерв Англии быстро забил звёздной Франции! Жара и битве за третье место ЧМ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android