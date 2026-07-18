Франция — Англия: стартовые составы команд на матч за третье место ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июля, состоится матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Главный арбитр встречи — венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Англия: Хендерсон, Куанса, Конса Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рашфорд, Тони.

Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.