Арбитр Федотов прокомментировал потасовку игроков в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о потасовке футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Она началась после того, как нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти, и отметил гол перед трибуной красно-белых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Игра завершилась со счётом 1:1, 4:2 пен. в пользу сине-бело-голубых.

«Потасовка в концовке без удалений – тут всё понятно. Буланов показал несколько жёлтых, в том числе вратарю, так как он пересёк центральную линию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.