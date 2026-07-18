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Арбитр Федотов прокомментировал потасовку игроков в матче «Зенит» – «Спартак»

Арбитр Федотов прокомментировал потасовку игроков в матче «Зенит» – «Спартак»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о потасовке футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Она началась после того, как нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти, и отметил гол перед трибуной красно-белых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Игра завершилась со счётом 1:1, 4:2 пен. в пользу сине-бело-голубых.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Потасовка в концовке без удалений – тут всё понятно. Буланов показал несколько жёлтых, в том числе вратарю, так как он пересёк центральную линию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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