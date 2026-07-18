Семак выиграл шестой Суперкубок России с «Зенитом». Это рекорд среди тренеров
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл свой шестой OLIMPBET Суперкубок России с сине-бело-голубыми. Этот показатель является рекордным среди тренеров. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
В общей сложности «Зенит» к этому моменту под руководством Семака брал Суперкубок страны в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2026 годах. Специалист работает в клубе с берегов Невы с 2018 года.
«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей по итогам прошлого сезона.
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