Генич высказался после победы «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке России

Комментатор Константин Генич высказался после матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором «Зенит» победил «Спартак» (1:1, 4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«Независимо от результата, но это был великолепный «Спартак»! Организованный, сплочённый, качественный!

Сегодня не повезло, да. «Зенит» вытащил абсолютно безнадёжный матч.

Адамов — звезда матча», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.