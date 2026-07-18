Федотов высказался об отмене жеребьёвки перед серией пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра Евгения Буланова отменить жеребьёвку перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

«Что касается момента с отменой жеребьёвки перед серией пенальти, то у каждого соревнования свой регламент. Буланову как сказали сделать – так он и сделал. Здесь не может быть честно и нечестно, если организаторы могут сказать, куда бить пенальти после матча – значит, так и положено. Это может быть и из-за безопасности, да из-за чего угодно. Главное, что мы можем сказать – это не вопрос к судье», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Буланов, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита». Ранее футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. После со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.