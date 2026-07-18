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«Мы получили реального кандидата на золото». Радимов — о «Спартаке» в матче за Суперкубок

«Мы получили реального кандидата на золото». Радимов — о «Спартаке» в матче за Суперкубок
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча за OLIMPBET Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые победили «Спартак» (1:1, 4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Хочу сказать про «Спартак», мы получили реального кандидата на золото, очень классный матч, «Спартак» в порядке. В первом тайме было тотальное преимущество красно‑белых, 1:0, «Зенит» ещё хорошо отделался. Замены Семака усилили игру. Всё равно у «Зенита» есть характер, который до последнего оставляет команду в игре. Пусть и был один момент, но они его добились», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026.

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