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Арбитр Федотов оценил работу Буланова в матче «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок

Арбитр Федотов оценил работу Буланова в матче «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Евгения Буланова в матче OLIMPBET Суперкубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:1, 4:2 пен. в пользу сине-бело-голубых.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Остальные карточки – просто как элемент управления. То, что не показал жёлтую Соболеву в первом тайме, на игру не повлияло. Это ошибка, да, внутренне её разберут, разберут расположение Буланова на поле. Что касается попадания мяча в руку Умярова, то там ничего не было, естественные действия от игрока. По Мантуану вопрос в том, что футболист сам отказался от дальнейший борьбы, напрыгивал на соперника сам, хотя мог двигаться дальше. Карасёв тоже молодец, верно позвал на пенальти в концовке. Никто ничего не выдумывал, всё по делу.

Мы должны привыкать, что в новом сезоне РПЛ будет больше борьбы, жёлтых карточек будет меньше, красных – тем более. Дальше карточки были по делу. А бороться теперь будут давать ещё больше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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