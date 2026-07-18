15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такое в карьере впервые». Карседо — об отмене жребия перед серией пенальти с «Зенитом»

«Такое в карьере впервые». Карседо — об отмене жребия перед серией пенальти с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об отмене жребия перед серией пенальти матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Такой план на игру выбрали, учитывая характеристики соперника. Ночь будет достаточно сложная.

Что касается отсутствия жребия перед пенальти, такое в моей карьере впервые», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Судья, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита».

Материалы по теме
Глушаков одним словом отреагировал на поражение «Спартака» от «Зенита» в Суперкубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android