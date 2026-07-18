«Такое в карьере впервые». Карседо — об отмене жребия перед серией пенальти с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об отмене жребия перед серией пенальти матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Такой план на игру выбрали, учитывая характеристики соперника. Ночь будет достаточно сложная.

Что касается отсутствия жребия перед пенальти, такое в моей карьере впервые», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Судья, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита».