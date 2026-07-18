Соболев: «Спартак» играл лучше «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые переиграли красно-белых — 1:1, 4:2 пен.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Спартак» играл лучше, если быть объективным. У них было больше моментов, у нас бил Аугусто. Но мы в основном терпели, «Спартак» потом подсел», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.
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