Соболев: «Спартак» играл лучше «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые переиграли красно-белых — 1:1, 4:2 пен.

«Спартак» играл лучше, если быть объективным. У них было больше моментов, у нас бил Аугусто. Но мы в основном терпели, «Спартак» потом подсел», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.