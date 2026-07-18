Тренер «Спартака» Карседо выразил надежду на победу сборной Испании на чемпионате мира

Главный тренер московского «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

«Испанцам противостоит очень сложная команда — Аргентина. Надеюсь, испанцам удастся победить», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.