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Тренер «Спартака» Карседо выразил надежду на победу сборной Испании на чемпионате мира

Тренер «Спартака» Карседо выразил надежду на победу сборной Испании на чемпионате мира
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Главный тренер московского «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испанцам противостоит очень сложная команда — Аргентина. Надеюсь, испанцам удастся победить», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.

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