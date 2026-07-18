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Известен пункт регламента, на который ориентировался Буланов, отменяя жеребьёвку пенальти

Известен пункт регламента, на который ориентировался Буланов, отменяя жеребьёвку пенальти
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Главный арбитр матча за OLIMPBET Суперкубок России Евгений Буланов не стал проводить обязательную по регламенту жеребьёвку для определения ворот перед серией послематчевых пенальти между «Спартаком» и «Зенитом». Вся серия 11‑метровых была пробита в ворота, за которыми находились болельщики петербургского клуба.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

Согласно пункту 3.1.1 регламента соревнований (стр. 455-456), до начала серии пенальти судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота. Изменить их можно только по соображениям безопасности или если покрытие стало непригодным. В данном случае жребий не был проведён. Причиной названы соображения безопасности: на 90+8‑й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти, и отпраздновал гол перед трибуной «Спартака», спровоцировав болельщиков. В РФС посчитали, что бить пенальти в те же ворота в послематчевой серии нельзя.

«Зенит» одержал победу со счётом 1:1, 4:2 пен. и завоевал Суперкубок России. Решение о назначении ворот было принято со ссылкой на пункт регламента, однако сама процедура жеребьёвки, предусмотренная этим пунктом, выполнена не была.

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