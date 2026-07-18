Известен пункт регламента, на который ориентировался Буланов, отменяя жеребьёвку пенальти

Главный арбитр матча за OLIMPBET Суперкубок России Евгений Буланов не стал проводить обязательную по регламенту жеребьёвку для определения ворот перед серией послематчевых пенальти между «Спартаком» и «Зенитом». Вся серия 11‑метровых была пробита в ворота, за которыми находились болельщики петербургского клуба.

Согласно пункту 3.1.1 регламента соревнований (стр. 455-456), до начала серии пенальти судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота. Изменить их можно только по соображениям безопасности или если покрытие стало непригодным. В данном случае жребий не был проведён. Причиной названы соображения безопасности: на 90+8‑й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти, и отпраздновал гол перед трибуной «Спартака», спровоцировав болельщиков. В РФС посчитали, что бить пенальти в те же ворота в послематчевой серии нельзя.

«Зенит» одержал победу со счётом 1:1, 4:2 пен. и завоевал Суперкубок России. Решение о назначении ворот было принято со ссылкой на пункт регламента, однако сама процедура жеребьёвки, предусмотренная этим пунктом, выполнена не была.