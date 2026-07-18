Соболев: стычка со «Спартаком» произошла из-за меня, я поступил неправильно

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о конфликте с футболистами «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Основное время игры завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

«Чуть подыграл им [болельщикам], они весь матч про меня кричали, я в ответ решил не покричать, а показать. Конечно, я поступил неправильно, из-за меня и произошла стычка. Но шла 90+5-я минута, эмоции зашкаливали», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.