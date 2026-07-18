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Соболев — о пенальти в ворота «Спартака»: сейчас будут крики и оры, но рука была чистая

Соболев — о пенальти в ворота «Спартака»: сейчас будут крики и оры, но рука была чистая
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака» в добавленное время матча OLIMPBET Суперкубка России между командами. В этой встрече победу одержали сине-бело-голубые (1:1, 4:2 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Сейчас будут крики и оры, но была чистая рука. Я принимал мяч на грудь, а он его у меня выбил», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.

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