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Тренер «Спартака» Карседо объяснил выход Джику на замену в матче с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Карседо объяснил выход Джику на замену в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил выход на замену защитника Александера Джику в матче OLIMPBET Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2, 2:4 пен.). Футболист сыграл рукой в штрафной своей команды, после чего сине-бело-голубые сравняли счёт в концовке встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Почему Джику вышел вместо Бабича?
— Наша задумка была в том, чтобы одержать победу в основное время. Поэтому были такие замены. Благодарю и Бабича, и Джику, которые вышли после травм и отдали себя на поле.

— Как оцените изменения в правилах?
— У нас была встреча с арбитрами, говорили, что изменений много. Они одинаковы для обеих команд. Постараемся адаптироваться, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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