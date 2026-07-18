Тренер «Спартака» Карседо объяснил выход Джику на замену в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил выход на замену защитника Александера Джику в матче OLIMPBET Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2, 2:4 пен.). Футболист сыграл рукой в штрафной своей команды, после чего сине-бело-голубые сравняли счёт в концовке встречи.

— Почему Джику вышел вместо Бабича?

— Наша задумка была в том, чтобы одержать победу в основное время. Поэтому были такие замены. Благодарю и Бабича, и Джику, которые вышли после травм и отдали себя на поле.

— Как оцените изменения в правилах?

— У нас была встреча с арбитрами, говорили, что изменений много. Они одинаковы для обеих команд. Постараемся адаптироваться, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.