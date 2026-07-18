Игрок «Спартака» Умяров: сказали, что можно бить пенальти только на одной стороне

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

— Если поставили пенальти, наверное, правильно. С моей точки не особо видно было руку.

— Барриос схватил вас за горло, достаточно агрессивная стычка.

— Никакой реакции. Перед пенальти достаточно агрессивная ситуация произошла, но это часть игры.

— Серия пенальти в сторону болельщиков «Зенита» была, как это оценили?

— Служба безопасности сказала, что только на одной стороне можно бить, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.