Фото: «Зенит» получил трофей за победу в Суперкубке России — 2026

«Зенит» получил трофей за победу в OLIMPBET Суперкубке России — 2026. В решающем матче сине-бело-голубые обыграли московский «Спартак» в послематчевой серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). Встреча прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра матча выступил Евгений Буланов.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

В последний раз «Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.