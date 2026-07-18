Семак — об отмене жребия перед пенальти: невозможно, зачем публиковать фейковую информацию

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал «фейком» решение арбитра Евгения Буланова отменить жеребьёвку перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России с московским «Спартаком». Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

«У вас ошибочная информация. Такое невозможно. Вы хоть один матч такой видели? Откуда такая информация? Зачем публиковать фейковую информацию? Я не видел ни одну такую серию пенальти», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Буланов, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита». До этого футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. После со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.