«Вернули должок». Семак — о победе «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

«Много нервов, борьбы, эмоций. Качество игры оставляло желать лучшего. Вернули должок. Рад, что столько эмоций, это показывает, что голодные до побед. Нам было сложнее, было больше болельщиков «Спартака», из Москвы приехать проще. Рад, что мы победили и порадовали наших болельщиков.

Вы прекрасно видели момент в матче с «Локомотивом». Там мяч не изменил направление. Тогда что говорить об этом пенальти? Судья поставил. Потом посмотрим, сколько таких моментов было за весь матч, сейчас трудно сказать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.