Вице-президент РФС высказался об отмене жеребьёвки перед пенальти в матче Суперкубка

Первый вице‑президент РФС Александр Мирзоян опроверг информацию, что главный арбитр матча за OLIMPBET Суперкубок России не проводил жеребьёвку для определения ворот перед серией послематчевых пенальти и что решение о выборе стороны было принято представителем РФС.

«Это глупости. На поле все видят, что команды выбирали ворота. Такого не было», — приводит слова Мирзояна «Матч ТВ».

Судья, сославшись на организаторов, решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита» по соображениям безопасности. Ранее футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. После со спартаковских трибун полетели посторонние предметы. Матч закончился со счётом 1:1, а в серии пенальти петербуржцы выиграли 4:2 и завоевали Суперкубок.