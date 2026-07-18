15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак: пока новые правила даются непросто

Главный тренер «Зенита» Семак: пока новые правила даются непросто
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча OLIMPBET Суперкубка России с московским «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) высказался об изменениях в правилах игры.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Пока даётся непросто. Думаю, арбитры дают время на привыкание — те же ауты, выходы докторов. Узнали, что судья сам может решить — выходить или нет. Надо будет привыкать. Их не так много, но они интересные», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

В сезоне-2026/2027 правила РПЛ изменятся в соответствии с нововведениями ФИФА. По ним заменённые игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после появления информации о замене на табло. Также отсчёт времени будет фиксироваться при вводе мяча из аута и ударе от ворот.

Материалы по теме
«Зенит» вырвал Суперкубок у «Спартака» после 90-й минуты! Пенальти, драка, серия — жара!
Видео
«Зенит» вырвал Суперкубок у «Спартака» после 90-й минуты! Пенальти, драка, серия — жара!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android