Главный тренер «Зенита» Семак: пока новые правила даются непросто

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча OLIMPBET Суперкубка России с московским «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) высказался об изменениях в правилах игры.

«Пока даётся непросто. Думаю, арбитры дают время на привыкание — те же ауты, выходы докторов. Узнали, что судья сам может решить — выходить или нет. Надо будет привыкать. Их не так много, но они интересные», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

В сезоне-2026/2027 правила РПЛ изменятся в соответствии с нововведениями ФИФА. По ним заменённые игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после появления информации о замене на табло. Также отсчёт времени будет фиксироваться при вводе мяча из аута и ударе от ворот.