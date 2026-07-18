Раскрыт диалог арбитра с Зобниным перед серией пенальти в матче Суперкубка

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин и главный судья матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.), Евгений Буланов пообщались перед серией послематчевых пенальти. Арбитр отказался проводить жеребьёвку выбора ворот. Диалог попал в трансляцию телеканала «Матч Премьер».

Судья: Смотрите, организаторы просят для безопасности – поскольку полетели бутылки – пробивать без жребия сразу в эти ворота.

Зобнин: Нет! Нет! Нет-нет-нет!

Судья: Это не обсуждается!

Зобнин: Что значит не обсуждается?

Судья: Это не обсуждается! По безопасности это моё решение и организаторов!

Зобнин: Нет! Почему? Почему?

Судья: Потому что это организаторы! Сказали, что…

Зобнин: Да меня ******, *****! Должно быть честно, *****! Должно быть честно!

Судья: Там летят бутылки…

Зобнин: Мне неважно! Должно быть честно! Там наши болельщики!

Судья: Это наше решение! Будем пробивать в эти ворота. Я уже всё сказал.

Зобнин: Там наши болельщики…