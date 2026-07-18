Раскрыт диалог арбитра с Зобниным перед серией пенальти в матче Суперкубка

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин и главный судья матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.), Евгений Буланов пообщались перед серией послематчевых пенальти. Арбитр отказался проводить жеребьёвку выбора ворот. Диалог попал в трансляцию телеканала «Матч Премьер».
Судья: Смотрите, организаторы просят для безопасности – поскольку полетели бутылки – пробивать без жребия сразу в эти ворота.
Зобнин: Нет! Нет! Нет-нет-нет!
Судья: Это не обсуждается!
Зобнин: Что значит не обсуждается?
Судья: Это не обсуждается! По безопасности это моё решение и организаторов!
Зобнин: Нет! Почему? Почему?
Судья: Потому что это организаторы! Сказали, что…
Зобнин: Да меня ******, *****! Должно быть честно, *****! Должно быть честно!
Судья: Там летят бутылки…
Зобнин: Мне неважно! Должно быть честно! Там наши болельщики!
Судья: Это наше решение! Будем пробивать в эти ворота. Я уже всё сказал.
Зобнин: Там наши болельщики…