15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак признался, что с детства болеет за сборную Аргентины

Главный тренер «Зенита» Семак признался, что с детства болеет за сборную Аргентины
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, за какую сборную будет переживать во время финала чемпионата мира — 2026, в котором сыграют национальные команды Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В детстве я стал болельщиком сборной Аргентины, всегда их поддерживаю. Но мне и сборная Испании симпатична. Обе команды заслуживают победы. Самоотдача Испании достойна уважения. То, что сделала Аргентина с Англией, тоже заслуживает уважения. Интересный будет матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Матч четырёхлетия: Испания — Аргентина в финале ЧМ-2026
Матч четырёхлетия: Испания — Аргентина в финале ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android