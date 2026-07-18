Главный тренер «Зенита» Семак признался, что с детства болеет за сборную Аргентины

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, за какую сборную будет переживать во время финала чемпионата мира — 2026, в котором сыграют национальные команды Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«В детстве я стал болельщиком сборной Аргентины, всегда их поддерживаю. Но мне и сборная Испании симпатична. Обе команды заслуживают победы. Самоотдача Испании достойна уважения. То, что сделала Аргентина с Англией, тоже заслуживает уважения. Интересный будет матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.