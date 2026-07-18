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Семак: не видел провокации Соболева. Но видел, как игроки «Спартака» начали его толкать

Семак: не видел провокации Соболева. Но видел, как игроки «Спартака» начали его толкать
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потасовке в концовке матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Спартаком (1:1, 4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Не видел момент, когда Соболев провоцировал трибуны. Но видел, как его два игрока «Спартака» начали зачем-то толкать. После этого началась стычка. На наших игроков тоже постоянно пытаются оказать влияние, надо держать себя в руках», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти. Соболев отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», после чего началась потасовка. В ходе неё Вильмар Барриос схватил за шею Наиля Умярова, на которой остались царапины.

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