«Потерпели незаслуженное поражение». В «Спартаке» высказались после матча с «Зенитом»

Телеграм-канал московского «Спартака» отреагировал на поражение красно-белых в матче OLIMPBET Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

«Были очевидно сильнее соперника, но потерпели незаслуженное поражение.

Сезон РПЛ стартует для нас ровно через неделю. Возьмём сегодняшние эмоции и превратим их в мотивацию на чемпионат. Один за всех — и все за одного!» — говорится в телеграм-канале клуба.

«Спартак» вёл в счёте до 90+8-й минуты, после чего экс-нападающий команды Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. Футболист отметил взятие ворот перед трибуной красно-белых, после чего со спартаковских трибун полетели посторонние предметы. Затем арбитр Евгений Буланов по соображениям безопасности решил, что серию пенальти стоит проводить в ворота перед фанатами «Зенита».