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Дивеев — о серии пенальти: какая жеребьёвка? Я в первый раз слышу об этом

Дивеев — о серии пенальти: какая жеребьёвка? Я в первый раз слышу об этом
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что не знает о решении арбитра Евгения Буланова отменить жеребьёвку перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России с московским «Спартаком». Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Какая жеребьёвка? Я в первый раз слышу об этом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее стало известно, что Буланов, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита». До этого футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. Затем со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал «фейком» данную информацию.

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