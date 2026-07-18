Дивеев — о серии пенальти: какая жеребьёвка? Я в первый раз слышу об этом

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что не знает о решении арбитра Евгения Буланова отменить жеребьёвку перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России с московским «Спартаком». Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

«Какая жеребьёвка? Я в первый раз слышу об этом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее стало известно, что Буланов, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита». До этого футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. Затем со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал «фейком» данную информацию.