«Жизнь прекрасна, ибо я не смотрел Суперкубок». Губерниев — о матче «Зенит» — «Спартак»

Телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался по поводу матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«Как прекрасен этот мир!!! И прекрасна жизнь!!! Ибо я не смотрел Суперкубок России по футболу…» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграмм-канале.

Матч за Суперкубок России проходил 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2), которые и завоевали трофей.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.