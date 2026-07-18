«Может себе позволить». Защитник «Зенита» Дивеев — о праздновании Соболева

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о праздновании гола в ворота «Спартака» (1:1, 4:2 пен.) своим одноклубником Александром Соболевым в матче OLIMPBET Суперкубка России.

«Не видел празднование Соболева — это его личное дело. Я слышал на протяжении всей игры, что про него скандировали. Думаю, он может себе это позволить», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.