Защитник «Зенита» Дивеев сравнил эмоции от завоевания Суперкубка с первым трофеем в ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сравнил эмоции от победы в OLIMPBET Суперкубке России с первым трофеем в ЦСКА. «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) и завоевал своё 10-й Суперкубок. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«Сегодня была очень эмоциональная игра. Она сравнится с моим первым Кубком, который я взял с ЦСКА», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.