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«Тяжёлая игра, дотерпели». Вратарь «Зенита» Адамов — о победе в Суперкубке России

«Тяжёлая игра, дотерпели». Вратарь «Зенита» Адамов — о победе в Суперкубке России
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о победе своей команды над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Денис, поздравляем! Первые эмоции!
— Эмоций уже нет (улыбается). Не пока, а уже! Очень рады! Тяжёлая игра, дотерпели. И в стиле известной сборной отыгрались и выиграли по пенальти. Всё для болельщиков! Главное, они рады. Петербург, с победой!

— Сравнять удалось только в самой концовке. Верили в возможность забрать трофей?
— Я всегда верю, всегда шансик будет. Вы сами всё видели. Чистая рука, пенальти. Слава богу, забили!

— По серии пенальти. Готовились? Знали, как игроки бьют?
— И готовились, и знали! Не знаю, видно было, что игроки «Спартака» чуть подсели эмоционально, и поэтому полегче было. Честно, эмоций уже нет, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба с берегов Невы.

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