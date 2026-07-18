«Тяжёлая игра, дотерпели». Вратарь «Зенита» Адамов — о победе в Суперкубке России

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о победе своей команды над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

— Денис, поздравляем! Первые эмоции!

— Эмоций уже нет (улыбается). Не пока, а уже! Очень рады! Тяжёлая игра, дотерпели. И в стиле известной сборной отыгрались и выиграли по пенальти. Всё для болельщиков! Главное, они рады. Петербург, с победой!

— Сравнять удалось только в самой концовке. Верили в возможность забрать трофей?

— Я всегда верю, всегда шансик будет. Вы сами всё видели. Чистая рука, пенальти. Слава богу, забили!

— По серии пенальти. Готовились? Знали, как игроки бьют?

— И готовились, и знали! Не знаю, видно было, что игроки «Спартака» чуть подсели эмоционально, и поэтому полегче было. Честно, эмоций уже нет, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба с берегов Невы.