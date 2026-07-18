15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Один из самых сложных матчей». Дивеев — об игре «Зенита» со «Спартаком» в Суперкубке

«Один из самых сложных матчей». Дивеев — об игре «Зенита» со «Спартаком» в Суперкубке
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, 4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«У нас не пошла игра, как мы задумывали. Это один из самых сложных матчей. Когда ты хочешь играть в футбол, но у тебя это не получается, это не очень хорошо для игроков команды «Зенит».

Я говорил, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ? Я говорил: «мне сказали». Это мнение других людей. Вы почему-то пишите иначе. Я там не играл, поэтому ничего не могу сказать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.

Материалы по теме
Дивеев — о серии пенальти: какая жеребьёвка? Я в первый раз слышу об этом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android