«Один из самых сложных матчей». Дивеев — об игре «Зенита» со «Спартаком» в Суперкубке

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, 4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«У нас не пошла игра, как мы задумывали. Это один из самых сложных матчей. Когда ты хочешь играть в футбол, но у тебя это не получается, это не очень хорошо для игроков команды «Зенит».

Я говорил, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ? Я говорил: «мне сказали». Это мнение других людей. Вы почему-то пишите иначе. Я там не играл, поэтому ничего не могу сказать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.