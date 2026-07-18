Бубнов раскритиковал выступление сборной Франции на ЧМ, отметив Испанию и Аргентину

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал выступление сборной Франции на чемпионате мира 2026 года, при этом отметив команды Испании и Аргентины.

— Сейчас Аргентина и Испания. Остальное, тьфу, говно.

— Франция хорошая команда. Нет?

— Да, говнюки хорошие. Должны были чемпионами мира стать. В итоге: меня подставили, весь народ подставили. Сейчас этот Люка Динь… его убить хотят болельщики. Он уже боится в страну заезжать. Одного уже убили в Колумбии, в своё время, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции встретится с Англией.

В финальном матче турнира сыграют сборные Аргентины и Испании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).