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Бубнов раскритиковал выступление сборной Франции на ЧМ, отметив Испанию и Аргентину

Бубнов раскритиковал выступление сборной Франции на ЧМ, отметив Испанию и Аргентину
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Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал выступление сборной Франции на чемпионате мира 2026 года, при этом отметив команды Испании и Аргентины.

— Сейчас Аргентина и Испания. Остальное, тьфу, говно.

— Франция хорошая команда. Нет?
— Да, говнюки хорошие. Должны были чемпионами мира стать. В итоге: меня подставили, весь народ подставили. Сейчас этот Люка Динь… его убить хотят болельщики. Он уже боится в страну заезжать. Одного уже убили в Колумбии, в своё время, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции встретится с Англией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 1
Англия
0:1 Райс – 3'    

В финальном матче турнира сыграют сборные Аргентины и Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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