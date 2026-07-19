Председатель правления «Зенита» Зырянов высказался о победе команды в Суперкубке России

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов поделился впечатлениями от матча OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.), а также высказался о работе клуба на трансферном рынке.

— Давайте по игре. Она немножко не удалась сначала «Зениту», но потом переломили, довели до пенальти и в серии пенальти до победы.

— Я скажу так, что, когда Суперкубок состоит из одного матча, игра отходит на второй план. Самое главное — нерв, настрой, характер, что мы и продемонстрировали.

— Откуда это берётся, когда у команды уже титулов достаточное количество, а они выигрываются, выигрываются?

— Это всё‑таки есть какой‑то, знаете, менталитет победителя. Я не буду говорить — дух победителя. Я скажу — менталитет. Потому что ребята, которые приходят к нам, новички, они пропитываются этим менталитетом, ну, ладно, скажу духом, да. И те ребята, которые выиграли много чемпионатов, Суперкубков, кубки выиграли, они им объясняют и ведут за собой. Всё, я думаю, здесь и складывается.

— Довольны, как команда укрепилась? Как прошёл подготовительный период?

— Подготовительный период прошёл замечательно. Мы тренировались в Санкт‑Петербурге, сыграли контрольные матчи. Но, я думаю, все их видели, их транслировали по «Матч ТВ». По трансферной политике скажу, что она никогда не заканчивается. Мы всегда в поиске, учитывая, что ещё трансферное окно открыто до середины сентября. Поэтому мы ищем, ищем. Хотим усилиться, мы хотим быть ещё сильнее, — сказал Зырянов в эфире «Матч ТВ».