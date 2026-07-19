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Англия впервые с 2002 года начала матч ЧМ с тремя игроками «Арсенала» в старте

Англия впервые с 2002 года начала матч ЧМ с тремя игроками «Арсенала» в старте
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Сборная Англии в матче за третье место чемпионата мира 2026 года с Францией вышла на поле с тремя представителями лондонского «Арсенала» в стартовом составе. В основу попали Деклан Райс, Букайо Сака и Эберечи Эзе, сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'    

Стартовые составы команд

Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Англия: Хендерсон, Куанса, Конса Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рашфорд, Тони.

В предыдущий раз подобное происходило на чемпионате мира 2002 года. Тогда в четвертьфинальном матче с Бразилией в старте англичан также вышли три игрока «Арсенала» — Дэвид Симэн, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул.

Матч Англия — Франция проходит 19 июля в Майами на стадионе «Хард Рок». Обе команды уступили в полуфиналах: англичане проиграли Аргентине (1:2), французы — Испании (0:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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