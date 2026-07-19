Англия впервые с 2002 года начала матч ЧМ с тремя игроками «Арсенала» в старте

Сборная Англии в матче за третье место чемпионата мира 2026 года с Францией вышла на поле с тремя представителями лондонского «Арсенала» в стартовом составе. В основу попали Деклан Райс, Букайо Сака и Эберечи Эзе, сообщает Opta.

Стартовые составы команд

Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Англия: Хендерсон, Куанса, Конса Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рашфорд, Тони.

В предыдущий раз подобное происходило на чемпионате мира 2002 года. Тогда в четвертьфинальном матче с Бразилией в старте англичан также вышли три игрока «Арсенала» — Дэвид Симэн, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул.

Матч Англия — Франция проходит 19 июля в Майами на стадионе «Хард Рок». Обе команды уступили в полуфиналах: англичане проиграли Аргентине (1:2), французы — Испании (0:2).