«Показали характер команды». Защитник «Зенита» Дркушич — о победе в Суперкубке России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ваня Дркушич высказался о победе над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Не очень хороший наш матч. Вообще не создавали моментов. Тяжело контролировали мяч. Показали характер команды, характер «Зенита» и в самом конце дошли до пенальти и выиграли», — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.