«Показали характер команды». Защитник «Зенита» Дркушич — о победе в Суперкубке России
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ваня Дркушич высказался о победе над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Не очень хороший наш матч. Вообще не создавали моментов. Тяжело контролировали мяч. Показали характер команды, характер «Зенита» и в самом конце дошли до пенальти и выиграли», — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.
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