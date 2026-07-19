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Килиан Мбаппе обошёл Диего Марадону по числу матчей на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе обошёл Диего Марадону по числу матчей на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принимает участие в матче за третье место на чемпионате мира — 2026 с национальной командой Англии (на момент создания публикации счёт 2:0 в пользу «трёх львов»). Это 22-я игра на мировых первенствах для Мбаппе, по этому показателю он обогнал легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону (21).

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'    

Стоит отметить, что, помимо Марадоны, по 21 игре на чемпионатах мира и у хорвата Ивана Перишича, поляка Владислава Жмуды, немца Уве Зеелера и бельгийца Тибо Куртуа. Лидером рейтинга является аргентинец Лионель Месси (33), на втором месте португалец Криштиану Роналду (27), а топ-3 замыкает немец Лотар Маттеус (25).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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