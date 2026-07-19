Килиан Мбаппе обошёл Диего Марадону по числу матчей на чемпионатах мира
Поделиться
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принимает участие в матче за третье место на чемпионате мира — 2026 с национальной командой Англии (на момент создания публикации счёт 2:0 в пользу «трёх львов»). Это 22-я игра на мировых первенствах для Мбаппе, по этому показателю он обогнал легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону (21).
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66'
Стоит отметить, что, помимо Марадоны, по 21 игре на чемпионатах мира и у хорвата Ивана Перишича, поляка Владислава Жмуды, немца Уве Зеелера и бельгийца Тибо Куртуа. Лидером рейтинга является аргентинец Лионель Месси (33), на втором месте португалец Криштиану Роналду (27), а топ-3 замыкает немец Лотар Маттеус (25).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
01:38
-
01:37
-
01:33
-
01:32
-
01:24
-
01:21
-
01:19
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
01:00
-
01:00
-
00:56
-
00:52
-
00:52
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:31
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:13
-
00:06
-
00:04
-
00:00
- 18 июля 2026
-
23:57
-
23:55
-
23:47
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:41
-
23:39