Килиан Мбаппе обошёл Диего Марадону по числу матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принимает участие в матче за третье место на чемпионате мира — 2026 с национальной командой Англии (на момент создания публикации счёт 2:0 в пользу «трёх львов»). Это 22-я игра на мировых первенствах для Мбаппе, по этому показателю он обогнал легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону (21).

Стоит отметить, что, помимо Марадоны, по 21 игре на чемпионатах мира и у хорвата Ивана Перишича, поляка Владислава Жмуды, немца Уве Зеелера и бельгийца Тибо Куртуа. Лидером рейтинга является аргентинец Лионель Месси (33), на втором месте португалец Криштиану Роналду (27), а топ-3 замыкает немец Лотар Маттеус (25).