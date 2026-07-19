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Болельщики освистали Тухеля перед началом матча Франция — Англия на ЧМ

Болельщики освистали Тухеля перед началом матча Франция — Англия на ЧМ
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Главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля освистали болельщики перед началом матча чемпионата мира 2026 года за третье место, в котором его команда встречается с Францией. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступает венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Счёт в матче — 2:0 в пользу Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'    

Болельщики отреагировали свистом, когда имя специалиста было объявлено, а на экранах стадиона появилось его фото.

Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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