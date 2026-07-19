Болельщики освистали Тухеля перед началом матча Франция — Англия на ЧМ

Главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля освистали болельщики перед началом матча чемпионата мира 2026 года за третье место, в котором его команда встречается с Францией. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступает венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Счёт в матче — 2:0 в пользу Англии.
Болельщики отреагировали свистом, когда имя специалиста было объявлено, а на экранах стадиона появилось его фото.
Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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