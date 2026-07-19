Франция — Англия: Букайо Сака забил третий гол англичан на 37-й минуте

В эти минуты идёт матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступает венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Счёт в матче 0:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фланговый нападающий Букайо Сака сделал счёт 3:0 в пользу англичан на 37-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс на третьей минуте. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан.

Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.