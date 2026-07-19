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Акрон — Крылья Советов, результат матча 18 июля 2026, счет 2:1, товарищеская игра 2026

«Акрон» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала красно-чёрная команда.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0     2:0     2:1 Олейников – 80'    

В составе самарского клуба голом отметился Иван Олейников. Форвард забил на 80-й минуте. «Акрон» не раскрыл фамилии отличившихся футболистов своей команды.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Акрон» с 27 очками расположился на 13-й строчке в зоне переходных матчей, в рамках которых тольяттинцы победили волгоградский «Ротор» (2:1 по сумме двух встреч).

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