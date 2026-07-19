В РФС объяснили, почему не проводилась жеребьёвка перед серией пенальти в матче Суперкубка

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему не проводилась жеребьёвка выбора ворот перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором «Зенит» победил «Спартак» (1:1, 4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«В правилах игры чётко указано, что жеребьёвка при выборе ворот проводится только в том случае, если нет угрозы безопасности. Это такое же объективное ограничение, как непригодное поле или сломанные ворота.

В дополнительное время представители Единого центра управления соревнованиями (ЕЦУС) зафиксировали факт массового бросания бутылок с трибуны D, и перед серией пенальти штаб безопасности ЕЦУС сообщил судейской бригаде об опасности проведения ударов у этого сектора. Соответственно, по правилам игры жеребьёвка в такой ситуации проводиться не могла.

Важно понимать, что в данном эпизоде нет какого-то личного решения арбитра. На основании информации от ЕЦУС о том, что у одной трибуны бить пенальти небезопасно, остался единственный возможный вариант — выбрать другие ворота. Судья действовал в строгом соответствии с правилами игры, и с учётом поступившей к нему информации другого решения он принять просто не мог», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».