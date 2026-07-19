«Действительно особенный момент». Игрок «Зенита» Аугусто — о победе в Суперкубке России

Нападающий Фелипе Аугусто высказался о своём дебюте за «Зенит» в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.).

— Какие эмоции остались после матча? Атмосфера на стадионе и результат, кажется, сделали этот вечер особенным.

— Да, это был потрясающий вечер. Атмосфера на стадионе была невероятной, а победа сделала эти эмоции ещё сильнее. Я очень счастлив. Это был мой первый официальный матч за «Зенит» и сразу первый трофей в составе команды. Для меня это действительно особенный момент.

— Как вам организация матча и предматчевое шоу?

— Всё было на очень высоком уровне. Мне очень понравилась атмосфера, которую создали болельщики и организаторы. Такие матчи оставляют яркие впечатления и делают футбол ещё более зрелищным.

— Насколько важно было начать сезон именно с победы?

— Это очень важно. Конечно, это только начало сезона, впереди нас ждёт ещё много матчей, но всегда приятно начинать с победы и завоёванного трофея. Это придаёт команде уверенность и положительный настрой на дальнейшую работу.

— Вы уже успели почувствовать уровень российского футбола?

— Да. Я вижу, что здесь очень высокий уровень. Именно поэтому я и принял решение перейти сюда. Уверен, впереди меня ждёт много интересных матчей, и я рад быть частью этого чемпионата, — приводит слова Аугусто официальный сайт РФС.