15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Действительно особенный момент». Игрок «Зенита» Аугусто — о победе в Суперкубке России

«Действительно особенный момент». Игрок «Зенита» Аугусто — о победе в Суперкубке России
Комментарии

Нападающий Фелипе Аугусто высказался о своём дебюте за «Зенит» в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Какие эмоции остались после матча? Атмосфера на стадионе и результат, кажется, сделали этот вечер особенным.
— Да, это был потрясающий вечер. Атмосфера на стадионе была невероятной, а победа сделала эти эмоции ещё сильнее. Я очень счастлив. Это был мой первый официальный матч за «Зенит» и сразу первый трофей в составе команды. Для меня это действительно особенный момент.

— Как вам организация матча и предматчевое шоу?
— Всё было на очень высоком уровне. Мне очень понравилась атмосфера, которую создали болельщики и организаторы. Такие матчи оставляют яркие впечатления и делают футбол ещё более зрелищным.

— Насколько важно было начать сезон именно с победы?
— Это очень важно. Конечно, это только начало сезона, впереди нас ждёт ещё много матчей, но всегда приятно начинать с победы и завоёванного трофея. Это придаёт команде уверенность и положительный настрой на дальнейшую работу.

— Вы уже успели почувствовать уровень российского футбола?
— Да. Я вижу, что здесь очень высокий уровень. Именно поэтому я и принял решение перейти сюда. Уверен, впереди меня ждёт много интересных матчей, и я рад быть частью этого чемпионата, — приводит слова Аугусто официальный сайт РФС.

Материалы по теме
«Никто ничего не выдумывал». Разбор судейства в рубке «Спартака» и «Зенита» за Суперкубок
«Никто ничего не выдумывал». Разбор судейства в рубке «Спартака» и «Зенита» за Суперкубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android