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Смолов раскритиковал комментатора за эпизод с голом Райса в матче за 3-е место ЧМ-2026

Смолов раскритиковал комментатора за эпизод с голом Райса в матче за 3-е место ЧМ-2026
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Нападающий Фёдор Смолов высказал недовольство работой комментатора Александра Неценко по ходу матча за третье место чемпионата мира 2026 года, где сборная Англии играет с командой Франции. На 3‑й минуте счёт открыл полузащитник англичан Деклан Райс, дальним ударом поразивший ворота Мика Меньяна.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'    

«Мне может кто‑то объяснить, с какой стати этот человек на комментаторе позволяет себе такие высказывания в адрес Меньяна вместо того, чтобы хвалить Райса? С какой стати он потом минуту вспоминает полуфинальный матч? Прошло десять минут, он ни разу не сказал, что на поле происходит», — написал Смолов в своём телеграм-канале .

После первого тайма сборная Англии ведёт со счётом 4:0. Второй гол на 18‑й минуте забил защитник Эзри Конса. Потом дублем отличился вингер Букайо Сака, забив на 37-й и на 45+1-й.

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