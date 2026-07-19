Смолов раскритиковал комментатора за эпизод с голом Райса в матче за 3-е место ЧМ-2026

Нападающий Фёдор Смолов высказал недовольство работой комментатора Александра Неценко по ходу матча за третье место чемпионата мира 2026 года, где сборная Англии играет с командой Франции. На 3‑й минуте счёт открыл полузащитник англичан Деклан Райс, дальним ударом поразивший ворота Мика Меньяна.

«Мне может кто‑то объяснить, с какой стати этот человек на комментаторе позволяет себе такие высказывания в адрес Меньяна вместо того, чтобы хвалить Райса? С какой стати он потом минуту вспоминает полуфинальный матч? Прошло десять минут, он ни разу не сказал, что на поле происходит», — написал Смолов в своём телеграм-канале .

После первого тайма сборная Англии ведёт со счётом 4:0. Второй гол на 18‑й минуте забил защитник Эзри Конса. Потом дублем отличился вингер Букайо Сака, забив на 37-й и на 45+1-й.