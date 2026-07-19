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В РФС объяснили выбор ворот для серии пенальти в матче за Суперкубок России

В РФС объяснили выбор ворот для серии пенальти в матче за Суперкубок России
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал комментарий на тему выбора ворот для проведения послематчевой серии пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Решение о выборе ворот перед пенальти было принято в соответствии с правилами.

Перед серией пенальти в матче за Суперкубок России жеребьёвка при выборе ворот не проводилась из-за угрозы безопасности у одного из секторов стадиона. Судейская бригада действовала на основании информации Единого центра управления соревнованиями и в полном соответствии с Правилами игры.

В правилах игры чётко указано, что жеребьёвка при выборе ворот проводится только в том случае, если нет угрозы безопасности. Это такое же объективное ограничение, как непригодное поле или сломанные ворота.

В дополнительное время представители Единого центра управления соревнованиями (ЕЦУС) зафиксировали факт массового бросания бутылок с трибуны D, и перед серией пенальти штаб безопасности ЕЦУС сообщил судейской бригаде об опасности проведения ударов у этого сектора. Соответственно, по Правилам игры жеребьёвка в такой ситуации проводиться не могла.

Важно понимать, что в данном эпизоде нет какого-либо личного решения арбитра. На основании информации от ЕЦУС о том, что у одной из трибун бить пенальти небезопасно, оставался единственный возможный вариант — выбрать другие ворота. Судья действовал в строгом соответствии с Правилами игры, и с учётом поступившей к нему информации другого решения он принять просто не мог», — сказано в сообщении РФС.

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