Сборная Франции не проигрывала в первые 20 минут матча с разницей в два мяча с 2008 года

Сборная Франции не проигрывала в первые 20 минут матча с разницей в два мяча с 2008 года. Эта серия прервалась в матче чемпионата мира 2026 года за третье место, в котором французы встречаются с Англией. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступает венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Счёт в матче — 4:0 в пользу Англии.

Счёт в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс на третьей минуте. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан.

В последний раз французы проигрывали в два мяча за первые 20 минут встречи в октябре 2008 года, когда состоялся отборочный матч чемпионата мира с Румынией (2:2).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.