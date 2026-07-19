Мостовой удивлялся, Зобнин отталкивал Соболева, Семак поднимал кубок. Фото победы «Зенита»

18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде состоялся матч OLIMPBET Суперкубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Обладатель трофея определился в серии послематчевых пенальти, точнее оказались футболисты «Зенита» — 1:1 (пен. 4:2).

Лучшие кадры матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт на 25-й минуте открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс. В компенсированное время встречи нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику. В серии послематчевых пенальти у «Зенита» забили Игорь Дивеев, Фелипе Аугусто, Джон Джон и Соболев. У «Спартака» — Пабло Солари и Кристофер Ву.

Для клуба с берегов Невы это 29-й трофей в российской истории и 10-й Суперкубок России.