Франция — Англия: Килиан Мбаппе с паса Майкла Олисе отыграл один мяч на 48-й минуте

В эти минуты проходит матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступает венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. На момент написания новости счёт — 4:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 48-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отыграл один мяч после передачи вингера Майкла Олисе.
Ранее, на третьей минуте, счёт в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан. На 37-й минуте нападающий англичан Букайо Сака сделал счёт разгромным. На 45+1-й минуте Сака оформил дубль.
Франция и Англия проиграли на стадии 1/2 финала ЧМ-2026. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).