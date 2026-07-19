Сборная Франции установила личный антирекорд на чемпионатах мира
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Впервые за всю историю чемпионатов мира сборная Франции проигрывает с разницей в три мяча ещё до 37-й минуты матча. Ранее с ней такого никогда не происходило, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66'
После первого тайма сборная Англии громит национальную команду Франции со счётом 4:0.
Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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