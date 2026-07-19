Мбаппе повторил рекорд Месси по голам в истории чемпионатов мира
Поделиться
Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил 21-й гол в 22-м матче на чемпионатах мира и повторил рекорд форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на мировых первенствах.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66'
Мбаппе отметился голом во встрече за бронзовые медали ЧМ-2026 с Англией, которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 4:2 в пользу команды «трёх львов». Капитан французской национальной команды поразил ворота соперника на 48-й минуте.
Отметим, Месси забил 21 гол в 33 встрече на чемпионатах мира.
Матч за титул между Аргентиной и Испанией пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
01:44
-
01:38
-
01:37
-
01:33
-
01:32
-
01:24
-
01:21
-
01:19
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
01:00
-
01:00
-
00:56
-
00:52
-
00:52
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:31
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:13
-
00:06
-
00:04
-
00:00
- 18 июля 2026
-
23:57
-
23:55
-
23:47
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:41