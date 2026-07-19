Мбаппе повторил рекорд Месси по голам в истории чемпионатов мира

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил 21-й гол в 22-м матче на чемпионатах мира и повторил рекорд форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на мировых первенствах.

Мбаппе отметился голом во встрече за бронзовые медали ЧМ-2026 с Англией, которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 4:2 в пользу команды «трёх львов». Капитан французской национальной команды поразил ворота соперника на 48-й минуте.

Отметим, Месси забил 21 гол в 33 встрече на чемпионатах мира.

Матч за титул между Аргентиной и Испанией пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.