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Франция — Англия: Баркола забил второй гол французов и сделал счёт 2:4 на 54-й минуте

Франция — Англия: Баркола забил второй гол французов и сделал счёт 2:4 на 54-й минуте
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В эти минуты проходит матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступает венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. На момент написания новости счёт — 4:2 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'    

На 54-й минуте вингер Брэдли Баркола сократил отставание французов в счёте.

Ранее, на третьей минуте, счёт в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан. На 37-й минуте нападающий англичан Букайо Сака сделал счёт разгромным. На 45+1-й минуте Сака оформил дубль. На 48-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отыграл один мяч.

Франция и Англия проиграли на стадии 1/2 финала ЧМ-2026. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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