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Олисе повторил рекорд легендарного Пеле по числу ассистов на одном ЧМ

Олисе повторил рекорд легендарного Пеле по числу ассистов на одном ЧМ
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Нападающий сборной Франции Майкл Олисе повторил достижение легендарного бразильского форварда Пеле в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'    

24-летний игрок отметился ассистом в игре за третье место на ЧМ-2026 с командой Англии, которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт 4:2 в пользу команды «трёх львов». На счету вингера теперь шесть результативных передач на текущем мировом первенстве.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Олисе повторил лучший результат Пеле (6 в 1970 году) в рамках одного чемпионата по этому показателю с 1966 года, когда начали собирать статистику голевых передач.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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